Наприклад, проти Жеваго запровадили санкції за нібито постачання КрАЗів у Росію. Абсурд.

Санкції — це чисті політичні переслідування проти політичних опонентів і тих, хто підтримує незалежні медіа .

З 2018 року КрАЗ, Жеваго і тодішній директор КрАЗу - під санкціями Росії. Як вони могли КрАЗи туди постачати?

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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