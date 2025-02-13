Як Жеваго під санкціями Росії міг постачати туди КрАЗи?
Санкції РНБО проти підприємця та інвестора Костянтина Жеваго абсурдні за своєю суттю
Санкції — це чисті політичні переслідування проти політичних опонентів і тих, хто підтримує незалежні медіа.
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Наприклад, проти Жеваго запровадили санкції за нібито постачання КрАЗів у Росію. Абсурд.
З 2018 року КрАЗ, Жеваго і тодішній директор КрАЗу - під санкціями Росії. Як вони могли КрАЗи туди постачати?
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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