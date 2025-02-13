Санкції проти Порошенка: це не вибіркове правосуддя. Це просто розправа з опозицією
Україну затягує в турбулентність. У світі несеться. Що треба робити в такі моменти? Демонструвати єдність? Підходити з холодною головою. Координувати кроки з тими союзниками, хто лишився?
А в нас тільки неправильні відповіді на питання.
Санкції. Проти політичних опонентів. Еврика.
Санкції проти Порошенка на тлі того, що не знайшли причин вводити санкції проти Портнова. Геніально.
І, здається, що інстинкту самозбереження в когось немає в принципі, коли читаєш про те, що в Україні вирішили відкрити сезон політичних репресій. Чи то в передчутті швидких виборів, до яких треба встигнути зачистити поле, чи то в надії, що все так несеться, що прокотить будь-що. Що бути демократіями тепер не модно?
Війни вже немає, так? Російські ракети та дрони не цілять в українців? Навали російських штурмів вже не відбуваються на фронті? Путін з радості, що йому подзвонив Трамп, упився до смерті?
У момент, коли підтримка ЄС стає критичною на тлі самоусунення США, найрозумніше, звісно, підривати віру в демократичність України. Оце успіх. Так переможемо.
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Можна любити чи не любити Порошенка. Можна вважати його генієм чи обвинувачувати у всіх гріхах. Але санкції проти нього не мають нічого спільного з пошуком справедливості. Бо це просто розправа з політичним опонентом. Це єдина мотивація. І все це розуміють. І в Україні. І за кордоном. І не важливо, чи вважаєте ви Порошенко найбільшим корупціонером в історії, чи найкращим з президентів Україна, з наслідками зіткнуться усі. З наслідками в критичний момент.
І це навіть не вибіркове правосуддя. Це просто розправа з опозицією.
Цікаво, чи розуміє 6-й президент, що переслідуючи 5-го президента, дає індульгенцію 7-му президенту на відповідні дії? Бо є відчуття, що бажання діяти у 7-го президента буде…
Це ніколи не було українським шляхом. Тому краще на нього не ставати.
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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