І, здається, що інстинкту самозбереження в когось немає в принципі, коли читаєш про те, що в Україні вирішили відкрити сезон політичних репресій. Чи то в передчутті швидких виборів, до яких треба встигнути зачистити поле, чи то в надії, що все так несеться, що прокотить будь-що. Що бути демократіями тепер не модно?

Війни вже немає, так? Російські ракети та дрони не цілять в українців? Навали російських штурмів вже не відбуваються на фронті? Путін з радості, що йому подзвонив Трамп, упився до смерті?

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Можна любити чи не любити Порошенка. Можна вважати його генієм чи обвинувачувати у всіх гріхах. Але санкції проти нього не мають нічого спільного з пошуком справедливості. Бо це просто розправа з політичним опонентом. Це єдина мотивація. І все це розуміють. І в Україні. І за кордоном. І не важливо, чи вважаєте ви Порошенко найбільшим корупціонером в історії, чи найкращим з президентів Україна, з наслідками зіткнуться усі. З наслідками в критичний момент.