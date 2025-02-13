Президент Європейської народної партії закликав владу України припинити переслідування Порошенка
Президент Європейської народної партії Манфред Вебер закликав українську владу припинити переслідування Петра Порошенка, проти якого запровадили санкції
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті партії.
"З великим подивом дізнався про вчорашнє рішення Ради національної безпеки і оборони України за підписом президента Володимира Зеленського, яке може призвести до арешту та введення обмежувальних заходів проти колишнього президента України, лідера асоційованої з ЄНП партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка", – йдеться у заяві.
Вебер зауважив, що необхідно зберегти єдність в Україні на цьому вирішальному етапі війни та міжнародних зусиллях для її припинення.
"У такій ситуації партійні міркування і тактика перед можливими виборами є абсолютно недоречними. Замість того, щоб називати його зрадником, я підкреслюю неоціненну послугу, яку Порошенко надав Україні, зокрема в розбудові сильної армії та підготовці країни до ефективної оборони", – написав Манфред Вебер.
Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення команда Порошенка скерувала на підтримку ЗСУ понад 6,2 млрд грн.
"Звинувачення у державній зраді проти п’ятого Президента України, який з 2014 року твердо протистояв російській агресії, зміцнював Збройні Сили України, забезпечував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС та сприяв консолідації української національної ідентичності, є безпідставними та виглядають виключно політично мотивованими", – наголосив Вебер.
Він закликав Зеленського переглянути це рішення.
"Від імені нашої політичної родини я закликаю президента України переглянути це рішення та уникати дій, які підривають вкрай необхідну національну єдність, досягти міцної переговорної позиції щодо агресора та підтвердити прагнення України щодо вступу в ЄС. Я також закликаю президента Європейської Ради, президента Європейської Комісії, президента Європейського парламенту й наші партії-члени приєднатися до нас у відстоюванні єдності в Україні", – додав очільник ЄНП.
- Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука
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