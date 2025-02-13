Позасудовий механізм - завжди політичне рішення: адвокатка Козаченко про санкції проти громадян України
Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО "Громадський люстраційний комітет", зауважила, що санкції - не юридичне рішення, адже у влади є всі інструменти, аби притягти в судовому порядку до відповідальності громадянина своєї країни за вчинення кримінального правопорушення
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Санкції – завжди питання політичного тиску. Санкції – не юридичне, а політичне рішення, яке в практиці міжнародного права приймається проти іноземних громадян. Тому що громадяни інших країн мають політичний імунітет, перебуваючи на території іншої держави, а Україна, захищаючи власний суверенітет, має право запроваджувати санкції проти іноземних громадян. Щодо громадян України, то у влади є всі інструменти у випадку вчинення кримінального правопорушення притягувати осіб до кримінальної відповідальності та в судовому порядку доводити через об'єктивність, неупередженість розгляду суду вину осіб на підставі належних, допустимих доказів", - пояснила адвокатка.
За її словами, із запровадженням санкцій проти громадянина України застосовується цивільна смерть особи, яка не має права належним чином пересуватися, укладати угоди, робити бізнес та інше.
"Якщо мова йде про будь-яку допомогу чи наявність активів РФ, чи фінансування Росії, навіть не армії, а через господарські операції, то на сьогодні в Україні безліч таких справ, зокрема стаття 111 прим.2 - сприяння країні-агресору. І по цій статті арештовуються активи, затримуються особи та вчиняються всі відповідні дії з судовими інструментами. Тому позасудовий механізм – це завжди виключно політичне рішення та політичний тиск", - резюмувала Тетяна Козаченко.
- Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.
- Також Віктор Чумак, головний військовий прокурор України (2019-2020), зазначив, що рішення про введення санкцій стосовно громадян України мають прийматися судами, а не політичними органами.
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