Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Ради, в роботі парламенту оголосили перерву

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Сьогодні у Верховні Раді мала відбутися Година запитань до уряду, однак представники "Євросолідарності" заблокували трибуну. До присутніх у залі звернувся спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Фракція "ЄС" блокує парламентську діяльність, блокує парламентський контроль. Прийшли парламентарі здійснити парламентський контроль над урядом. Конкретно одна фракція блокує…Тому, шановні колеги, у мене немає іншого вибору і я оголошую перерву у засіданні", - сказав він.



Ситуацію у Верховній Раді прокоментувала народна депутатка Ірина Геращенко у себе в Telegram-каналі.

"Події, на жаль, розгортаються настільки драматично і стрімко, що Зеленському варто боятися не "Мінська-3", який він завжди згадує, а Мюнхена чи Омана-2. Усе це - результат, зокрема, бездарної дипломатичної політики Офісу Зеленського. "Європейська солідарність" захищає парламентаризм, євроінтеграцію і демократію. У парламенті сьогодні день уряду. Ми готові зустріти тих людей, які своїм антиконституційним голосуванням антиконституційним на РНБО ставлять під сумнів демократію і євроінтеграцію", - зазначила Геращенко.

Ярослав Железняк про парламентську кризу

Стосовно парламентської кризи висловився народний депутат Ярослав Железняк, висловивши думку, що "силового розблокування не буде".

"Мені здається, що силового розблокування не буде. Хоча б тому, що у "Слуг народу" немає ким розблоковувати. Достатньо цікава ситуація. З одного боку є 232 людини в залі. Але знайти тих, хто піде на барикади, дуже важко. І, м’яко кажучи, далеко не всі представники "Слуги народу" хочуть із цим себе пов’язувати і виконувати таку достатньо дивну команду, навіть, якщо вона надходить з Офісу президента…З іншого боку, воно вічно продовжуватись не може. Відповідно, я думаю, що головні наслідки будуть не по блокуванню, а по тому, що колеги з "Євросолідарності" і, можливо, інші якісь народні депутати будуть ще більш опозиційно виступати", - зазначив Железняк.