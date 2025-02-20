Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо Новопавлівського напрямку та Курахівської кишені – важка ситуація, там вже оперативне оточення українських підрозділів. Потрібно було приймати непопулярні рішення щодо відходу з району Дачного, аби унеможливити оперативне оточення наших підрозділів. Варто сказати, що це вирівнювання противником лінії фронту, але основний театр бойових дій, на мою думку, буде перенесений на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Росіяни до початку мирних переговорів спробують вийти на адмінкордони Донецької області та взяти під контроль чотири ключові промислові міста, які зараз є під контролем ЗСУ, - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.

За його словами, тиск з району Часового Яру, який вже фактично захоплений росіянами, є безпосереднім виходом на Костянтинівку. Тиск противника на Торецькому напрямку, де траса Торецьк-Костянтинівка, - фактично флангове охоплення позицій Сил оборони України. Різка активізація ворога на Куп'янському напрямку, яка має на меті не стільки захоплення Куп'янська, як просування вздовж р. Оскіл до Слов'янська та Краматорська. Два дні тому посилилась ворожа інтенсивність і на Лиманському напрямку, там сформований ударний кулак окупантів, аби вийти знов-таки до Слов'янська та Краматорська.

"Я назвав чотири відтинки фронту, які мають на меті вирішення стратегічного завдання – вихід до цих чотирьох міст. Слов'янськ вирішує для росіян не тільки військові питання, а й економічні – поклади сланцевого газу, які є найбільшими в Європі. Свого часу, ще до широкомасштабного вторгнення та АТО, ці поклади мали розробляти американські компанії. А потім у нас було вторгнення росіян, рейд Гіркіна і захоплення Слов'янська, яке не було випадковим, адже блокувалося питання енергетичної незалежності України. Відповідно, росіяни будуть докладати максимум зусиль, щоб ці поклади сланцевого газу не перейшли під контроль США", - зауважив військовий експерт.

Снєгирьов резюмував, що наше першочергове завдання – не сваритися з партнерами, а вибудувати лінію оборони, яка не дозволить російським окупантам наблизитися до цих природних копалин.