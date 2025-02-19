Війська РФ мають суттєві просування у районі Андріївки на Донеччині, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ка**пи певний час здійснювали накопичення у районі Зеленівки та Сухих Ялів. Тепер вони почали застосовувати свої накопичення, окупувавши населений пункт Зеленівка повністю і розвивають свій успіх на Улакли, зайнявши південну частину села. Ворог вийшов на південно-східні околиці села Костянтинопіль і проводить закріплення..", - йдеться у повідомленні.

Противник також повністю зайняв село Дачне, яке йде наступним після Курахового.

"Довгий час там перебували бійці Сил оборони, а просування в сторону Улаклів і Костянтинополя ставило під загрозу їх перебування там. Уточнюється інформація про перебування когось між Удачним та Зеленівкою. Одночасно з цим ка**пи поступово поглинають Андріївку, яка є основною ціллю в даному районі", - пишуть OSINT-ери.

Російська війська продовжують тиснути, щоб вирівняти лінію фронту, окупувавши населені пункти Андріївка, Улакли, Костянтинопіль та Розлив.

"Подальший рух ворога покаже наступні цілі, які він перед собою поставить", - наголосили у DeepState.