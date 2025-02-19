Ситуація на фронті може перевернути переговорний процес з ніг на голову, - військовий оглядач Попович

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Спочатку хотів би зазначити, що саме ситуація на лінії фронту може стати тим ключем, який може кардинально змінити перемовний процес. Цей процес переговорів дуже швидко розгортається і якщо ми зможемо досягати успіху на полі бою, то це безумовно матиме вплив. Саме тому, Україна повинна тримати свою лінію, підтримувати ЗСУ і кожен має працювати над укріпленням української армії", - вважає Попович.

Військовий оглядач також розповів про найкритичніші напрямки на лінії фронту. За його словами, сьогодні важкі бої тривають на Курахівському, Куп'янському напрямках та в Курській області РФ.

"Найбільш складна ситуація сьогодні на Курахівському напрямку. Там ворог намагається повністю оточити наші війська. Сили оборони України ведуть ар'єргардні бої й головним питанням залишається те, щоб наші підрозділи не потрапили в оточення. Була інформація про те, що там ситуація вкрай несприятлива щодо цих подій. Також досить тривожною залишається ситуація на Куп'янському напрямку, де ворог розширив плацдарм на західному березі річки Оскіл. Це є прямою загрозою Куп'янську. На Курщині ворог теж продовжує штурмові дії, щоб вибити наші ЗСУ з зайнятих позицій", - розповів Попович.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі". Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні. Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії. Президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, і обговорив переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надати легітимності зустрічі офіційних осіб США та Росії в Ер-Ріяді.



