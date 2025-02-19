Reuters: Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надати легітимності переговорам США з РФ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зеленський сказав, що відклав свій візит до Саудівської Аравії, який спочатку планувався на середу, до 10 березня, заявивши, що не хоче "будь-яких збігів".

"(Україна) не хотіла виглядати так, щоб надати легітимності всьому, що сталося в Ер-Ріяді", - передало одне з джерел.

Зеленський заявив в Туреччині, що його не запросили на зустріч делегацій високопосадовців США та Росії, до якої увійшли міністри закордонних справ обох країн, у вівторок.

"Ми хочемо, щоб за нашою спиною ніхто нічого не вирішував... Без України не може бути прийнято жодне рішення про те, як завершити війну в Україні", – наголосив президент України.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого