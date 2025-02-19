На фронті з початку доби відбулося 77 боїв, з них 18 – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Сьогодні ворог завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Кучерівка, Олександрівка, Біла Береза, Кореньок та Широкий Берег Сумської області, а також Заріччя та Гута-Студенецька Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ, до того ж завдав авіаудару в районі населеного пункту Чорноглазівка.

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до українських позицій в районі Петропавлівки. Сили оборони відбили атаку.

На Лиманському напрямку відбулося дев'ять боїв поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів та Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районі Верхньокам'янського, триває бій.

На Краматорському напрямку противник три рази атакував в районах Часового Яру та Іванівського, наразі тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Українські захисники відбили всі атаки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку 18 разів за сьогодні розпочиналися бої різної інтенсивності поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли, чотири бої тривають дотепер. Ворожі КАБи вдарили по Мирнограду та Покровську.

На Новопавлівському напрямку агресор 13 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного, наразі тривають шість боїв.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новодарівці та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку окупанти вісім разів намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Два боєзіткнення тривають дотепер. Також ворог завдав удару по Кам'янському некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього наразі вже зафіксовано 12 боїв. Ворог завдав дев'ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб по населених пунктах та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 296 артилерійських обстрілів, зокрема п'ять - із реактивних систем залпового вогню.