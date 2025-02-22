Зеленський провів розмови з прем'єрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції: говорили про присутність Європи за столом перемовин та підтримку України

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Зеленський висловив вдячність за допомогу й готовність збільшувати підтримку України. За підсумками розмови стало відомо, що цьогоріч Україна продовжить отримувати винищувачі F-16 від Нідерландів.

Зеленський також наголосив, що обидві країни об'єднує розуміння необхідності посилювати військову міць як гарантію безпеки для України та всієї Європи.

У розмові з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою сторони обговорили європейські ініціативи щодо дипломатії, спільні проєкти та розвиток подій. Президент України наголосив на важливості присутності Європи за столом перемовин та подякував албанському уряду та народові за допомогу Україні.

Під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський зазначив, що Європа повинна бути за столом перемовин щодо досягнення справедливого миру та формування сильних гарантій безпеки. Сторони також узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень.

З прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорили розвиток співпраці між державами, спільні європейські проєкти, гарантії безпеки та збільшення оборонного потенціалу. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на спільну роботу над важливими ініціативами під час непостійного членства Греції в Раді Безпеки ООН.