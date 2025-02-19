Зеленський провів нові перемовини з очільниками Франції та Великої Британії про безпеку Європи
Президент України Володимир Зеленський ввечері 19 лютого провів перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером
Про це Зеленський написав у Telegram.
"Мав чудову розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Він поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами. Європі потрібен надійний і тривалий мир, який можна забезпечити й збудувати лише на основі надійних гарантій безпеки", - значив президент.
Він додав, що скоординували з Макроном подальші дипломатичні кроки. Згодом Зеленський повідомив про перемовини зі Стармером.
"Для нас дуже важлива роль Сполученого Королівства у зміцненні оборони та безпеки Європи. Обговорили майбутні перспективи й можливості. Підтримка Великої Британії надзвичайно важлива, і ми ніколи не забудемо повагу британського народу до України та наших громадян", - написав Зеленський.
- Раніше Франція скликала другий саміт європейських лідерів щодо України й безпеки ЄС. Макрон повідомив, що провів розмову із колегами з ЄС, а також Канади, Ісландії та Норвегії стосовно України, а також безпеки у Європі
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