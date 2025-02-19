"Ми будемо виконувати всі наші обов'язки": Макрон за підсумками другої зустрічі щодо України та безпеки ЄС
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що провів розмову із колегами з ЄС, а також Канади, Ісландії та Норвегії стосовно України, а також безпеки у Європі
Про це він написав у соцмережі X.
"Я щойно мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина. Ми хочемо тривалого і міцного миру в Україні. Ми стоїмо поруч з Україною і будемо виконувати всі наші обов'язки для забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", - зазначив Макрон.
Французький лідер також повідомив, що зусилля задля досягнення миру триватимуть відповідно до наступних принципів:
- Україна завжди має бути залучена, а її права поважатимуться.
- Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними і достовірними гарантіями.
- Необхідно брати до уваги безпекові інтереси європейців.
"Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи і кожної з наших країн. Рішення будуть прийняті в найближчі дні і тижні", - резюмував Макрон.
- Раніше у Reuters повідомляли, що Франція скликає другий саміт європейських лідерів щодо України й безпеки ЄС.
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