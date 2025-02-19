"Ми будемо виконувати всі наші обов'язки": Макрон за підсумками другої зустрічі щодо України та безпеки ЄС

Про це він написав у соцмережі X.

"Я щойно мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина. Ми хочемо тривалого і міцного миру в Україні. Ми стоїмо поруч з Україною і будемо виконувати всі наші обов'язки для забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", - зазначив Макрон.

Французький лідер також повідомив, що зусилля задля досягнення миру триватимуть відповідно до наступних принципів:

Україна завжди має бути залучена, а її права поважатимуться.

Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними і достовірними гарантіями.

Необхідно брати до уваги безпекові інтереси європейців.

"Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи і кожної з наших країн. Рішення будуть прийняті в найближчі дні і тижні", - резюмував Макрон.