Франція скликає другий саміт європейських лідерів щодо України й безпеки ЄС, - Reuters
Франція планує провести другий саміт європейських лідерів та обговорити ситуацію в Україні та безпеку Євросоюзу. На цю зустріч Париж запросив країни, які не брали участь раніше
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За словами двох співрозмовників агентства, на саміт запрошені, зокрема, Норвегія, Литва, Естонія та Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Також запрошення отримала союзниця по НАТО Канада.
Зазначено, що деякі лідери можуть приєднатися до зустрічі у відеоформаті.
- 17 лютого до Парижа на екстрений саміт прибули генеральний секретар НАТО Марк Рютте й інші лідери європейських країн і ЄС: президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Данії, Іспанії та Польщі Метте Фредеріксен, Педро Санчес та Дональд Туск, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц. До учасників саміту долучилися голова уряду Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та італійська прем'єрка Джорджія Мелоні.
- Про підсумки саміту розповів президент Франції Емманюель Макрон: "Європейці повинні більше інвестувати у свою безпеки та оборону".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.88
- Актуальне
- Важливе