Франція скликає другий саміт європейських лідерів щодо України й безпеки ЄС, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами двох співрозмовників агентства, на саміт запрошені, зокрема, Норвегія, Литва, Естонія та Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Також запрошення отримала союзниця по НАТО Канада.

Зазначено, що деякі лідери можуть приєднатися до зустрічі у відеоформаті.