"Військовий конфлікт між США та РФ": Портников пояснив до чого може призвести зустріч Трампа та Путіна

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо зустріч Дональда Трампа й Путіна буде непідготовленою, на ній не буде жодних результатів і у президента США будуть очікування від результатів, а їх не буде, то швидше за все РФ та США після цієї невдалої зустрічі вийдуть не на трек того, що Вашингтон буде допомагати Україні, а на конфронтацію. Зокрема, на трек великого конфлікту між США та РФ із застосуванням воєнної сили. Власне кажучи, за президентства Трампа на США та РФ очікує можлива ядерна війна. Втім, такий сценарій можливий якщо допустити ряд помилок. Оскільки очевидно, що Володимир Зеленський допустився грубої помилки, коли зустрічався в Парижі з Путіним. Це не тільки його власна помилка була, а й Емманюеля Макрона. Єдиною людиною, яка розуміла недоцільність цієї зустрічі була Ангела Меркель. Втім, вона зі своїм величезним політичним досвідом і розумінням небезпек від Путіна була просто не здатна переконати самовпевнених хлопців, які лізли в пащу тигра", - вважає Портников.

Журналіст пояснив, що російські політичні еліти розділились на два табори. У першому переконані, що війну потрібно продовжувати, у другому ж вважають, що слід укласти мирну угоду, добитись зняття санкцій, що дасть можливість краще підготуватись до нової війни проти України.

"Зараз ми спостерігаємо за змаганнями між американськими та російськими політичними елітами. До того ж російська політична еліта розділилась на два табори. У одному з них вважають, що все це не має жодного значення, потрібно продовжувати війну, не звертати увагу на Трампа і спокійно захопити Україну, вийти на Ужгород і тоді РФ зможе диктувати умови Заходу. Там вважають, що саме за такого сценарію Росія може стати політичним гегемоном Європи й тоді Путін розмовлятиме з Трампом як із молодшим партнером. У іншому таборі вважають, що якщо продовжувати війну і не добитись від США зняття санкцій, то це може призвести рано чи пізно до краху російської економіки. А так можна ВПК, який розгорнувся за три роки, переналаштувати для продажу зброї й витрати ці кошти для нових озброєнь. Відтак краще підготуватись до війни, укласти мир, який дасть знищити Україну в наступному наступі. Бо, відверто кажучи, до цієї війни РФ була не готовою, бо вони не планували її, а думали, що це буде короткий бліцкриг", - додав він.