"Військовий конфлікт між США та РФ": Портников пояснив до чого може призвести зустріч Трампа та Путіна
Журналіст Віталій Портников вважає, що якщо зустріч Дональда Трампа й Путіна буде не підготовленою і не принесе очікуваних результатів для президента США, то між Москвою та Вашингтоном може розпочатись військовий конфлікт
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо зустріч Дональда Трампа й Путіна буде непідготовленою, на ній не буде жодних результатів і у президента США будуть очікування від результатів, а їх не буде, то швидше за все РФ та США після цієї невдалої зустрічі вийдуть не на трек того, що Вашингтон буде допомагати Україні, а на конфронтацію. Зокрема, на трек великого конфлікту між США та РФ із застосуванням воєнної сили. Власне кажучи, за президентства Трампа на США та РФ очікує можлива ядерна війна. Втім, такий сценарій можливий якщо допустити ряд помилок. Оскільки очевидно, що Володимир Зеленський допустився грубої помилки, коли зустрічався в Парижі з Путіним. Це не тільки його власна помилка була, а й Емманюеля Макрона. Єдиною людиною, яка розуміла недоцільність цієї зустрічі була Ангела Меркель. Втім, вона зі своїм величезним політичним досвідом і розумінням небезпек від Путіна була просто не здатна переконати самовпевнених хлопців, які лізли в пащу тигра", - вважає Портников.
Журналіст пояснив, що російські політичні еліти розділились на два табори. У першому переконані, що війну потрібно продовжувати, у другому ж вважають, що слід укласти мирну угоду, добитись зняття санкцій, що дасть можливість краще підготуватись до нової війни проти України.
"Зараз ми спостерігаємо за змаганнями між американськими та російськими політичними елітами. До того ж російська політична еліта розділилась на два табори. У одному з них вважають, що все це не має жодного значення, потрібно продовжувати війну, не звертати увагу на Трампа і спокійно захопити Україну, вийти на Ужгород і тоді РФ зможе диктувати умови Заходу. Там вважають, що саме за такого сценарію Росія може стати політичним гегемоном Європи й тоді Путін розмовлятиме з Трампом як із молодшим партнером. У іншому таборі вважають, що якщо продовжувати війну і не добитись від США зняття санкцій, то це може призвести рано чи пізно до краху російської економіки. А так можна ВПК, який розгорнувся за три роки, переналаштувати для продажу зброї й витрати ці кошти для нових озброєнь. Відтак краще підготуватись до війни, укласти мир, який дасть знищити Україну в наступному наступі. Бо, відверто кажучи, до цієї війни РФ була не готовою, бо вони не планували її, а думали, що це буде короткий бліцкриг", - додав він.
- У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України відреагували.
- Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.
- Згодом він також заявив, що можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні".
- Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом".
- 22 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 25 лютого, в ОАЕ відновляться переговори між Вашингтоном і Москвою: каже, що РФ хоче укласти угоду
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе