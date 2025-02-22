Трамп заявив, що РФ хоче укласти угоду: переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться 25 лютого
Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 25 лютого, в ОАЕ відновляться переговори між Вашингтоном і Москвою: каже, що РФ хоче укласти угоду
Про це інформує Sky news.
Вказано, що Трамп заявив, що очільник України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "повинні працювати разом". Також він підтвердив свої слова щодо того, що Росія хоче укласти угоду. Трамп вказав, що переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться у вівторок, 25 лютого, в ОАЕ.
Разом з тим, очільник США повідомив, що він не відвідуватиме Москву 9 травня.
Трамп додав, що угода з Україною щодо корисних копалин "близька до завершення".
- У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України відреагували.
- Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.
- Згодом він також заявив, що можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні".
- Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом".
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