Трамп заявив, що РФ хоче укласти угоду: переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться 25 лютого

Про це інформує Sky news.

Вказано, що Трамп заявив, що очільник України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "повинні працювати разом". Також він підтвердив свої слова щодо того, що Росія хоче укласти угоду. Трамп вказав, що переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться у вівторок, 25 лютого, в ОАЕ.

Разом з тим, очільник США повідомив, що він не відвідуватиме Москву 9 травня.

Трамп додав, що угода з Україною щодо корисних копалин "близька до завершення".