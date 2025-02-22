Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Трамп заявив, що РФ хоче укласти угоду: переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться 25 лютого

Трамп заявив, що РФ хоче укласти угоду: переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться 25 лютого

Ольга Бабишена
22 лютого, 2025 субота
00:33
Війна з Росією Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 25 лютого, в ОАЕ відновляться переговори між Вашингтоном і Москвою: каже, що РФ хоче укласти угоду

Зміст

Про це інформує Sky news. 

Вказано, що Трамп заявив, що очільник України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "повинні працювати разом". Також він підтвердив свої слова щодо того, що Росія хоче укласти угоду. Трамп вказав, що переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться у вівторок, 25 лютого, в ОАЕ.

Разом з тим, очільник США повідомив, що він не відвідуватиме Москву 9 травня. 

Трамп додав, що угода з Україною щодо корисних копалин "близька до завершення".

  • У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України відреагували.
  • Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.
  • Згодом він також заявив, що можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні".
  • Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом". 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
ОАЕ
Дональд Трамп
США
Читайте також:
ЗСУ прапор
Автор Віталій Бесараб
19 лютого, 2025 середа
Ситуація на фронті може перевернути переговорний процес з ніг на голову, - військовий оглядач Попович
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
Київ
-8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
22 лютого
00:33
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні безпілотники, у Києві спрацювала ППО: ситуація у ніч на 22 лютого
2025, п'ятниця
21 лютого
23:48
Збірна України з баскетболу
Збірна України вперше з 2009 року не зіграє на Євробаскеті
23:19
Володимир Зеленський
Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський
23:02
Еммануель Макрон
Опитування: найбільше серед європейських лідерів українці довіряють Макрону, найменше - Орбану
22:58
Оновлено
На фронті з початку доби відбулося 80 боїв: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
22:55
Пані Посол Канади Наталка Цмоць
Санкції проти РФ повинні залишатися в нашому пріоритеті та розширюватись, - посол Канади
22:47
Німеччина
У Німеччині заарештували 18-річного росіянина за підозрою в підготовці "політично вмотивованого нападу"
22:19
зеленський Шольц
Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки
22:16
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
В цій ситуації Зеленському слід розглянути заміну переговірника з адміністрацією Трампа, - політик Луценко
22:09
Дрони не можуть довго літати: в ОТУ "Харків" розповіли про перебіг бойових дій за морозної погоди
21:43
Ексклюзив
ЄС - Україна
Країни ЄС готують великий пакет військової допомоги Україні на 2025 рік, - кореспондентка "Еспресо" з Брюсселя
21:42
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України, – глава МЗС Бербок
21:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія не має й не матиме потенціалу для захоплення важливих центрів України. Колонка Сергія Згурця
21:25
Девід Петреус на події КБФ 21 лютого
Існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України, - ексдиректор ЦРУ Петреус
21:16
Олександр Усик
Усик відвідав матч Роналду в Саудівській Аравії
21:06
окупанти, оркі, російські солдати
Російські військові на лівобережжі Херсонщини мають проблеми з пальним, - "Атеш"
20:47
Європейські країни 24 лютого проведуть екстрену нараду щодо України, - Bloomberg
20:35
Оновлено
суд у справі вбивства Гандзюк
У Києві відбувся розгляд справи вбивства Гандзюк: Мангер та Левін намагались оскаржити попереднє рішення суду
20:30
Арсеній Яценюк на КБФ 21 лютого 2025
Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Арсеній Яценюк
20:23
Ілон Маск
"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва
20:16
Огляд
"Бруталіст"
Коли "Безвихідь" не тупик: що подивитися у вихідні
20:04
OPINION
Прозорість. Відкритість. Залученість Європи
19:56
дитячий вагон Укрзалізниці
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон у міжнародному сполученні
19:54
Оновлено
США Україна
Україна та США все ще працюють над угодою про рідкісноземельні метали, – ЗМІ
19:36
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть збройних сил у військових діях в Україні
19:33
наслідки атаки на Гуляйполе
Росіяни атакували КАБами Гуляйполе на Запоріжжі: троє поранених
19:31
Берлінале. Прем'єра Стрічки часу
Світова прем’єра української "Стрічки часу" зірвала 10-хвилинні овації на Берлінале
19:18
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда й Трамп проведуть зустріч на вихідних, - ЗМІ
19:15
На замовлення РФ підірвав авто військового прокурора: СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який готував теракт в Одесі
19:13
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс заявив, що в українців немає "надійного шляху до перемоги"
19:08
Ексклюзив
військові РФ
У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук
18:45
Папа Римський Франциск
"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
18:44
На фото: Артем Пивоваров
Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри
18:44
Дональд Трамп
"Не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах": Трамп про Зеленського
18:23
Німеччина уряд
У Німеччині попередили про загрозу втручання Росії у федеральні вибори в країні
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:05
OPINION
Не грати з диктатором у вибори
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV