Зустріч Трампа та Путіна відбудеться за умови прогресу в припиненні війни в Україні, - Рубіо
Можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні", заявив держсекретар США Марко Рубіо
Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж.
Рубіо розповів, що обговорював таку зустріч під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії. За його словами, він сказав Лаврову та російським офіційним особам: "Зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось, про що буде ця зустріч".
"Як правило, ви не проводите таких зустрічей, доки не дізнаєтесь про якийсь результат або досягли певного прогресу. Тож я думаю, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні, і якщо ми зможемо, і ця зустріч є тим, що скріпить угоду, я думаю, що всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем", — сказав Рубіо.
- Очільник Кремля Володимир Путін заявив, нібито Росія "ніколи не відмовлялася" від переговорного процесу з Україною і Європою.
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