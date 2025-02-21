Зустріч Трампа та Путіна відбудеться за умови прогресу в припиненні війни в Україні, - Рубіо

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж.

Рубіо розповів, що обговорював таку зустріч під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії. За його словами, він сказав Лаврову та російським офіційним особам: "Зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось, про що буде ця зустріч".

"Як правило, ви не проводите таких зустрічей, доки не дізнаєтесь про якийсь результат або досягли певного прогресу. Тож я думаю, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні, і якщо ми зможемо, і ця зустріч є тим, що скріпить угоду, я думаю, що всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем", — сказав Рубіо.