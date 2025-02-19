Росія "ніколи не відмовлялася" від переговорного процесу з Україною і Європою, – Путін

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Росія ніколи не відмовлялася від переговорного процесу з Україною, ніколи. Це наші партнери по цих переговорах відмовилися, припинили контакт з Росією європейці, а українська сторона заборонила сама собі вести переговори, вийшла з переговорного процесу у Стамбулі, прямо публічно про це заявила", – сказав Путін.

Коментуючи можливі мирні переговори, Путін також додав, що позиція США передбачає участь Росії та України в них.

"Що стосується переговорного процесу, то мені у телефонній розмові Трамп сказав, можу це підтвердити, що, звісно, Сполучені Штати виходять з того, що переговорний процес відбуватиметься за участі і Росії, і України", – сказав російський диктатор.