Росія "ніколи не відмовлялася" від переговорного процесу з Україною і Європою, – Путін
Очільник Кремля Володимир Путін заявив, нібито Росія "ніколи не відмовлялася" від переговорного процесу з Україною і Європою
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
"Росія ніколи не відмовлялася від переговорного процесу з Україною, ніколи. Це наші партнери по цих переговорах відмовилися, припинили контакт з Росією європейці, а українська сторона заборонила сама собі вести переговори, вийшла з переговорного процесу у Стамбулі, прямо публічно про це заявила", – сказав Путін.
Коментуючи можливі мирні переговори, Путін також додав, що позиція США передбачає участь Росії та України в них.
"Що стосується переговорного процесу, то мені у телефонній розмові Трамп сказав, можу це підтвердити, що, звісно, Сполучені Штати виходять з того, що переговорний процес відбуватиметься за участі і Росії, і України", – сказав російський диктатор.
- У вівторок, 18 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого.
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