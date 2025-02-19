Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним до кінця лютого
У вівторок, 18 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого
Про це він заявив під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Трансляція пресконференції була доступна на "Суспільному".
На питання журналіста, чи відбудеться зустріч Трампа з Путіним до кінця місяця, президент США відповів: "Ймовірно".
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.
Президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, і обговорив переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії.
Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надати легітимності зустрічі офіційних осіб США та Росії в Ер-Ріяді.
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