"Не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах": Трамп про Зеленського
Президент США Дональд Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом"
Про це Трамп сказав в інтерв'ю на Fox Radio, поінформувала журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у мережі X.
"Я не думаю, що йому (Володимиру Зеленському, – ред.) дуже важливо бути на зустрічах", – сказав Трамп.
Він також зазначив, що президента України не запрошували на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "він погано вів переговори".
"Коли Володимир Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч... я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він погано вів переговори дотепер. По-перше, у вас не повинно було бути війни, а якщо вона була, то її потрібно було вирішити й врегулювати негайно", – сказав Трамп.
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Президент США також прокоментував візит міністра фінансів Скотта Бессента, зазначивши, що "це була даремна поїздка".
Водночас Трамп погодився, що Росія відповідальна за вторгнення в Україну, проте вважає, що в неї "не було причин нападати" і "цієї війни не мало бути".
"На них (українців, – ред.) напав хтось набагато більший і сильніший, а це погано, і так не можна робити. Але Росію можна було так легко відмовити від цього. Це ніколи не повинно було стати війною", – сказав президент США.
До того ж, за словами Дональда Трампа, очільник Кремля Володимир Путін "хоче укласти угоду, хоча й не повинен, тому що якби він захотів, то отримав би всю країну".
- Кандидат у канцлери Німеччини від Християнської демократичної партії Фрідріх Мерц заявив, що шокований заявами Дональда Трампа про Україну, назвавши їх наративами РФ.
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