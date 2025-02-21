"Російський наратив, який Путін представляв роками": кандидат у канцлери Німеччини Мерц прокоментував заяви Трампа про Україну
Кандидат у канцлери Німеччини від Християнської демократичної партії Фрідріх Мерц заявив, що шокований заявами президента США Дональда Трампа про Україну, назвавши їх наративами РФ
Про це пише Tagesschau.
За словами Мерца, коментарі Трампа - "по суті класична підміна злочинця на жертву".
"Це російський наратив, саме так Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, дещо шокований тим, що Дональд Трамп тепер, очевидно, прийняв його", - додав він.
Також кандидат у канцлери ФРН підкреслив: нині важливо, аби європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання. На його думку, просити й благати місце для ЄС за столом переговорів неправильно.
"Ми повинні створювати власну вагу зараз", - пояснив Мерц.
Що передувало
18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.
19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж за пів року після завершення воєнного стану.
20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".
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