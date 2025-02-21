"Російський наратив, який Путін представляв роками": кандидат у канцлери Німеччини Мерц прокоментував заяви Трампа про Україну

Про це пише Tagesschau.

За словами Мерца, коментарі Трампа - "по суті класична підміна злочинця на жертву".

"Це російський наратив, саме так Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, дещо шокований тим, що Дональд Трамп тепер, очевидно, прийняв його", - додав він.

Також кандидат у канцлери ФРН підкреслив: нині важливо, аби європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання. На його думку, просити й благати місце для ЄС за столом переговорів неправильно.

"Ми повинні створювати власну вагу зараз", - пояснив Мерц.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж за пів року після завершення воєнного стану.

20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".