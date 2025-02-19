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"Нам війна коштувала $320 млрд": Зеленський відповів на закиди Трампа повернути гроші за допомогу

Дар'я Куркіна
19 лютого, 2025 середа
13:30
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви американського лідера Дональда Трампа з вимогою повернути кошти за допомогу Києву, заявив, що війна коштувала $320 млрд, з яких $200 млрд - підтримка США та ЄС

Зміст

Про це він розповів на пресконференції 19 лютого. 

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - сказав Зеленський.

За словами президента, Вашингтон надав Києву $67 млрд зброєю і $31,5 млрд прямою фінансовою допомогою в бюджет.

"Вдячні за гуманітарні програми, але це не можна рахувати в $500 млрд, і поверніть нам ці $500 млрд мінералами тощо. Це несерйозна розмова. Хоча ще раз говорю: ми готові до серйозного документу - нам потрібні гарантії безпеки", - підкреслив він.

  • Раніше Дональд Трамп оголошував пропозицію продовження допомоги США Україні в обмін на її рідкісноземельні ресурси вартістю в $500 млрд.
  • Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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