"Нам війна коштувала $320 млрд": Зеленський відповів на закиди Трампа повернути гроші за допомогу

Про це він розповів на пресконференції 19 лютого.

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - сказав Зеленський.

За словами президента, Вашингтон надав Києву $67 млрд зброєю і $31,5 млрд прямою фінансовою допомогою в бюджет.

"Вдячні за гуманітарні програми, але це не можна рахувати в $500 млрд, і поверніть нам ці $500 млрд мінералами тощо. Це несерйозна розмова. Хоча ще раз говорю: ми готові до серйозного документу - нам потрібні гарантії безпеки", - підкреслив він.