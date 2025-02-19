"Нам війна коштувала $320 млрд": Зеленський відповів на закиди Трампа повернути гроші за допомогу
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви американського лідера Дональда Трампа з вимогою повернути кошти за допомогу Києву, заявив, що війна коштувала $320 млрд, з яких $200 млрд - підтримка США та ЄС
Про це він розповів на пресконференції 19 лютого.
"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - сказав Зеленський.
За словами президента, Вашингтон надав Києву $67 млрд зброєю і $31,5 млрд прямою фінансовою допомогою в бюджет.
"Вдячні за гуманітарні програми, але це не можна рахувати в $500 млрд, і поверніть нам ці $500 млрд мінералами тощо. Це несерйозна розмова. Хоча ще раз говорю: ми готові до серйозного документу - нам потрібні гарантії безпеки", - підкреслив він.
- Раніше Дональд Трамп оголошував пропозицію продовження допомоги США Україні в обмін на її рідкісноземельні ресурси вартістю в $500 млрд.
- Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
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