Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп зламав безпекову систему і стає на шлях диктатури, - генерал Романенко
Ексклюзив

Трамп зламав безпекову систему і стає на шлях диктатури, - генерал Романенко

Тетяна Нижник
20 лютого, 2025 четвер
22:25
Світ інавгурація Дональда Трампа

Адміністрація Трампа і Америка зламали систему безпеки, яка існувала протягом кількох років

Зміст

Про це розповів засновник Благодійного фонду “Закриємо небо України”, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо.

За словами генерала, зараз здійснюється давня мрія Путіна – вбити клин між американцями і європейцями та підірвати НАТО як атлантичний альянс.

"Стан і дії країни-агресора підривають такі поняття, як свобода і демократія, що має наслідки в першу чергу для України та Європи. Триває робота над тим, щоб реалізувати підходи росіян. Трамп хоче зрости до рівня великих диктаторів, як китайський Сі та російський Путін у розподілі. Це не поділ за Ялтою, а підхід щодо розподілу по Мюнхену, з усіма наслідками для системи безпеки в світі", - зазначив він.

Україна повинна чітко сформулювати свої позиції і працювати з усіма – окремо з Америкою, Європою, Китаєм, Туреччиною, та іншими державами, які можуть вплинути на ситуацію, але займати чітку, послідовну і жорстку позицію.

Читайте також: Політолог Таран пояснив, яка головна геополітична мета Трампа

"Ми є гнучкими у деяких питаннях. Ми пропонували певні економічні підходи для досягнення миру ще минулого року. Однак американці і їх підхід спрямований на реалізацію сили у військовій, політичній та економічній сферах. Трамп стає на шлях диктатури. Відбувається переформатування ситуації, пов'язане з нашими союзниками. Воно почалося з проведення "Рамштайну", де головував британський представник, а американці використали цю платформу, щоб в черговий раз довести своїх погляди, показати посил свого великого лідера", - зауважив Романенко.

Якщо США зупинили не лише поставку, а й продаж законтрактованого озброєння, це триватиме недовго. Але варто врахувати попередній досвід.

"Ми пам'ятаємо, що в минулому такі дії тривали до півроку, і це може повторитися. Скоріш за все, вони знайдуть інші ринки збуту. А це питання важливе для Збройних сил України та Сил оборони. Раніше, коли поставки були зупинені, це створило складну ситуацію навколо Авдіївки та після неї", - додав він.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Проте він не назвав дату ймовірного приїзду.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
ЄС
Володимир Путін
Туреччина
Володимир Зеленський
російська армія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Військові новини
підтримка України
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Світ про Україну
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
20 лютого, 2025 четвер
"Йому варто рухатись швидше": Трамп знову назвав Зеленського "диктатором без виборів"
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
17 лютого, 2025 понедiлок
Деякі ініціативи, які пропонуватиме Кремль в обмін на капітуляцію України, можуть зацікавити Трампа, – професор Айзенберг
Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
20 лютого, 2025 четвер
Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про рідкісноземельні метали
Київ
-6.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 43.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
20 лютого
23:45
Росіяни полюють на логістику Сил оборони, що йде на Курщину, – DeepState
23:30
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: у Києві спрацювала ППО
23:25
Ексклюзив
ЗСУ
Настав час для проведення мобілізації в Україні у повному обсязі, - генерал Романенко
23:20
Сили спецоперацій презентували короткометражку про кіберпідпілля на тимчасово окупованих територіях
23:16
У передмісті Тель-Авіва вибухнули три автобуси
У передмісті Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ізраїльська поліція припускає теракт
22:41
ЗСУ
На Покровському напрямку Сили оборони ліквідували півтори сотні окупантів: від початку доби на фронті відбулося 112 боїв
22:03
Каш Патель
Сенат США затвердив Кеша Патела на посаді керівника ФБР
21:47
Росіяни вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі, є загиблий
21:33
війна діти
На Донеччині в районах примусової евакуації залишаються 65 дітей
21:24
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
У Білому домі озвучили дати візитів до США Макрона і Стармера
21:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна в ОАЕ представила новий бронеавтомобіль з потенціалом для додаткового навантаження до 18 тонн. Колонка Сергія Згурця
20:46
ООН
"Зеленський обіймає посаду після належно проведених виборів": в ООН відреагували на заяви Трампа
20:07
OPINION
блог Артур Бабенко
Захист національної ідентичності через уроки історії: як протистояти пропаганді та зросійщенню
20:01
Оновлено
Україна готова до корисної угоди з Трампом, - Зеленський за результатами зустрічі з Келлогом
19:58
мобілізація в Україні
Комітет ВР схвалив законопроєкт щодо тюремного ув'язнення представників ТЦК за мобілізацію з порушеннями
19:39
ЗАЕС
Окупована ЗАЕС залишається на одній лінії електропередачі вже понад тиждень, – МАГАТЕ
19:36
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що не підтримає продовження санкцій проти росіян і білорусів на засіданні Ради ЄС
19:22
Дональд Туск
Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
19:15
Sony оголосила дату виходу другого сезону серіалу за грою The Last of Us
19:10
Екскерівника одного з державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні грошей Укроборонпрому
19:10
Звинувачення у домаганнях: поліція почала перевірку щодо Балабана та відкрила справу з приводу Білоуса
19:04
Віктор Ляшко
COVID-19 і грип: МОЗ доручило регіонам посилити готовність лікарень
18:51
Брайан Фіцпатрік
Не можна нав'язувати Україні мирну угоду без гарантій безпеки, – конгресмен Фітцпатрік
18:49
Оператори протимінної діяльності відтепер можуть брати в оренду машини розмінування
18:45
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня атакувала два райони Дніпропетровщини: є загиблі й поранена
18:40
В Одесі через вибух невідомого предмета пошкоджено 3 автівки, поліція з’ясовує обставини інциденту
18:24
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Влада може приховувати низку зловживань: адвокатка Пушина про ризики нового закону про держтаємницю
18:22
Оновлено
Обстріл Херсона 20 лютого
Росія атакувала Україну ракетами, дронами і бомбами: в Одесі влучили в енергооб'єкт, у Херсоні - в багатоповерхівку, є загиблі та постраждалі
18:14
Ексклюзив
генерал Девід Петреус
Екскерівник ЦРУ Петреус не виключив того, що в майбутньому Україна повернеться до кордонів 1991 року
18:12
дрони
Міноборони запускає нову модель забезпечення ЗСУ безпілотниками
18:07
OPINION
Репресії проти опозиції — це полювання на відьом
18:02
Ексклюзив
Девід Петреус
Якщо РФ порушить можливе перемир'я, має бути дуже сильна відповідь, – екскерівник ЦРУ Петреус
18:01
Ексклюзив
З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський
17:58
Ферідун Сінірліоглу
Генсек ОБСЄ Сінірліоглу закликав до "негайного завершення" війни в Україні шляхом дипломатії
17:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
17:36
світло
Укренерго 21 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
17:32
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі Сікорський вирушив до США: говоритиме про Україну
17:16
пожежа в Сумах
У Сумах через пожежу у квартирі загинуло немовля
17:13
війна в Україні
Не миротворці: Sky News дізнався, в якому форматі може бути розміщено іноземні війська в Україні
17:11
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Географія уражень є достатньо широкою: Defense Express про серію вибухів FPV-окулярів у російських пілотів дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV