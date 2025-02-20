Трамп зламав безпекову систему і стає на шлях диктатури, - генерал Романенко

Про це розповів засновник Благодійного фонду “Закриємо небо України”, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо.

За словами генерала, зараз здійснюється давня мрія Путіна – вбити клин між американцями і європейцями та підірвати НАТО як атлантичний альянс.

"Стан і дії країни-агресора підривають такі поняття, як свобода і демократія, що має наслідки в першу чергу для України та Європи. Триває робота над тим, щоб реалізувати підходи росіян. Трамп хоче зрости до рівня великих диктаторів, як китайський Сі та російський Путін у розподілі. Це не поділ за Ялтою, а підхід щодо розподілу по Мюнхену, з усіма наслідками для системи безпеки в світі", - зазначив він.

Україна повинна чітко сформулювати свої позиції і працювати з усіма – окремо з Америкою, Європою, Китаєм, Туреччиною, та іншими державами, які можуть вплинути на ситуацію, але займати чітку, послідовну і жорстку позицію.

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"Ми є гнучкими у деяких питаннях. Ми пропонували певні економічні підходи для досягнення миру ще минулого року. Однак американці і їх підхід спрямований на реалізацію сили у військовій, політичній та економічній сферах. Трамп стає на шлях диктатури. Відбувається переформатування ситуації, пов'язане з нашими союзниками. Воно почалося з проведення "Рамштайну", де головував британський представник, а американці використали цю платформу, щоб в черговий раз довести своїх погляди, показати посил свого великого лідера", - зауважив Романенко.

Якщо США зупинили не лише поставку, а й продаж законтрактованого озброєння, це триватиме недовго. Але варто врахувати попередній досвід.

"Ми пам'ятаємо, що в минулому такі дії тривали до півроку, і це може повторитися. Скоріш за все, вони знайдуть інші ринки збуту. А це питання важливе для Збройних сил України та Сил оборони. Раніше, коли поставки були зупинені, це створило складну ситуацію навколо Авдіївки та після неї", - додав він.