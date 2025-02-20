Політолог Таран пояснив, яка головна геополітична мета Трампа

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Треба розуміти, що Трамп, як і обіцяв ще рік тому під час виборчої кампанії, здійснює масштабний геополітичний розворот, мета якого – переорієнтувати інтереси Америки на стримування Китаю. Частина цього плану полягає в тому, щоб розбити китайсько-російський союз.

Оскільки в США не хочуть, щоб Китай отримав доступ до ресурсів Російської Федерації, а на шляху до реалізації цього плану необхідно розв'язати питання російсько-української війни. Тобто Трамп займається цим, приймаючи рішення, виходячи зі своїх інтересів", - зазначив Таран.

За словами політолога, коли Дональд Трамп фантазує про ситуацію в Україні, він насправді добре розуміє, що відбувається. Трамп прекрасно знає, хто на кого нападав, і розуміє, що стало причиною цієї війни. Але у Трампа інша мета. Тому він говорить те, що відображає, на його думку, інтереси США.

"Тому в цій ситуації що нам залишається робити? Робити те саме – захищати наші інтереси. Наразі найголовніше для України – максимально відстоювати її інтереси. І якщо настане стратегічна пауза у війні між Росією та Україною, потрібно відстояти українські інтереси на найвигідніших умовах.

Це і потрібно робити. І тому кожне слово, яке звучить з нашого боку, має бути перевірене на те, чи воно відображає цю мету. Якщо відображає – треба говорити. Якщо не відображає – не треба говорити. Це шахова гра з холодним розумом: той, хто грає, виграє, а хто діє на емоціях - не виграє", - наголосив Таран.