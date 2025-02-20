Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США

Про це пише Reuters.

"Зрештою, у нас буде президент Сі, до нас усі приїдуть (до США)", - сказав Трамп, говорячи про інших лідерів, які відвідують Сполучені Штати.

Трамп зробив відповідну заяву журналістам на борту літака Air Force One і сказав, що "цілком можливо", що США і Китай укладуть нову торгівельну угоду.

За його словами, він також У середу розмовляв з Китаєм про TikTok, оскільки Сполучені Штати прагнуть укласти угоду про продаж додатка, що належить китайській материнській компанії ByteDance.