Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США
Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Проте він не назвав дату ймовірного приїзду
Про це пише Reuters.
"Зрештою, у нас буде президент Сі, до нас усі приїдуть (до США)", - сказав Трамп, говорячи про інших лідерів, які відвідують Сполучені Штати.
Трамп зробив відповідну заяву журналістам на борту літака Air Force One і сказав, що "цілком можливо", що США і Китай укладуть нову торгівельну угоду.
За його словами, він також У середу розмовляв з Китаєм про TikTok, оскільки Сполучені Штати прагнуть укласти угоду про продаж додатка, що належить китайській материнській компанії ByteDance.
- 11 лютого Трамп заявив, що після того, як він офіційно вступив на посаду 20 січня, він мав розмову з Сі Цзіньпіном.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 42
- EUR Купівля 43.31Продаж 43.94
- Актуальне
- Важливе