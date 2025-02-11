Трамп заявив, що мав розмову із Сі Цзіньпіном після інавгурації
Президент США Дональд Трамп заявив, що після того, як він офіційно вступив на посаду 20 січня, він мав розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє CNN.
"Так, я говорив з ним", - відповів Трамп журналісту з Fox News на запитання, чи говорив він з китайським лідером після інавгурації.
"Так сталося, що він мені дуже подобається, президент Сі. Я розмовляв з ним, і я також розмовляю з його людьми. Його люди постійно приїжджають до мене, у нас дуже хороші особисті стосунки", - додав Трамп.
За його словами, він не "поспішав" розмовляти з Сі того самого дня, коли адміністрація ввела 10% мита на китайський імпорт.
- 4 лютого Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.
- 4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.
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