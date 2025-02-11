Трамп заявив, що мав розмову із Сі Цзіньпіном після інавгурації

Про це повідомляє CNN.

"Так, я говорив з ним", - відповів Трамп журналісту з Fox News на запитання, чи говорив він з китайським лідером після інавгурації.

"Так сталося, що він мені дуже подобається, президент Сі. Я розмовляв з ним, і я також розмовляю з його людьми. Його люди постійно приїжджають до мене, у нас дуже хороші особисті стосунки", - додав Трамп.

За його словами, він не "поспішав" розмовляти з Сі того самого дня, коли адміністрація ввела 10% мита на китайський імпорт.