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Трамп заявив, що проведе переговори із Сі Цзіньпіном перед запровадженням мита

Ольга Бабишена
4 лютого, 2025 вiвторок
06:05
Світ Сі Цзіньпін в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита

Зміст

Про це інформує Bloomberg. 

На вихідних Трамп заявив, що мита щодо Китаю набудуть чинності в обід вівторка, 4 лютого. Згодом, під час спілкування з журналістами, президент США сказав, що його адміністрація планує провести переговори з Китаєм, підвищуючи ймовірність потенційної відстрочки введення 10% тарифів. 

Переговори з Китаєм, за його словами, ймовірно, відбудуться" протягом наступних 24 годин". 

"Якщо ми не зможемо домовитися з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже суттєвими", - вказав він. 

Речниця Білого дому Кароліна Левітт невдовзі розповіла, що Трамп планує поговорити з Сі Цзіньпіном про "нелегальний китайський фентаніл, який щороку вбиває десятки тисяч американців". 

"Президент дуже чітко дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося з цим миритися. І я б також додала, що багато тарифів президента Трампа з першого терміну все ще діють", - підкреслила вона. 

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита  на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

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Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США. 

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо. 

Теги:
Новини
Економіка
Китай
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
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