Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, Трамп це почав: економіст Пендзин щодо запровадження США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сьогодні немає жодної країни у світі, яка б виробляла на своїй територію всю продукцію для внутрішнього ринку. Коли ми дивимося за локалізацією розміщення виробництв, то США на внутрішні потреби власним виробництвом перекривають десь 30-35%. Можу сказати, проти чого виступає Трамп. Напевно, йому спеціалісти з зовнішньої торгівлі показали роздруківочку з позитивним та негативним сальдо для США, тобто дані, де Сполучені Штати продають більше, а купують менше і навпаки. Трамп побачив, що торгівельне сальдо балансу негативне – купують більше, продають менше. А основні "мінуси" – Китай, Європа, Канада, Мексика", - зауважив Олег Пендзин.

За його словами, до Канади та Мексики релокувалися підприємства з США, тікаючи від американського податкового тиску на бізнес. І ці підприємства фізично працюють, платять податки, створюють робочі місця, наприклад, у Канаді, а продають товари чи послуги на ринок Сполучених Штатів.

"І зараз США запровадили мито 25% на Канаду та Мексику, 10% на Китай, а також є обіцянка найближчим часом і щодо Європи. Слід розуміти, що на сьогодні в Європі є дуже великі проблеми з економікою. Європейська економіка "сидить" на експорті високотехнологічної продукції, у першу чергу – автомобілі. Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, дуже серйозні незадоволення висловлював так званий умовний Південь, країни БРІКС, які волають переділити потоки сировини, фінансів. Тобто світ йшов до переділу торгівельних правил і хтось мусив це розпочати, американці це і почали", - підкреслив економіст.

На його думку, Трамп влаштує своєму виборцю подорожчання товарів приблизно на 10-15%, а то й більше. Бо ж Канада також буде вводити мита проти американських товарів, які будуть ставати менш конкурентними.

"На сьогодні загальний товарообіг між Європою, Канадою, Мексикою зі США – $2,2 трлн на рік. Американці не зможуть конкурентно продавати ті товари, які виробляють та постачають до Європи. Запровадження мита точно не покращить життя американського громадянина", - резюмував Пендзин.