Президентка Мексики домовилась із Трампом про призупинення мит на місяць
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків
Про це повідомляє Reuters.
"Наші команди почнуть працювати сьогодні у двох сферах: безпека та торгівля", — написала Шейнбаум у X.
У рамках угоди, за словами Шейнбаум, що Мексика відправить 10 тис. військовослужбовців Національної гвардії до кордону США, щоб зупинити переміщення наркотиків, зокрема фентанілу, до Сполучених Штатів.
Президентка зауважила, що Сполучені Штати своєю чергою пообіцяли працювати над припиненням надходження потужної зброї до Мексики зі США.
- Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.
- Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
- Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита у відповідь на рішення США запровадити 25% податку на всі товари, що надходять із Мексики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.65
- Актуальне
- Важливе