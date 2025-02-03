Президентка Мексики домовилась із Трампом про призупинення мит на місяць

Про це повідомляє Reuters.

"Наші команди почнуть працювати сьогодні у двох сферах: безпека та торгівля", — написала Шейнбаум у X.

У рамках угоди, за словами Шейнбаум, що Мексика відправить 10 тис. військовослужбовців Національної гвардії до кордону США, щоб зупинити переміщення наркотиків, зокрема фентанілу, до Сполучених Штатів.

Президентка зауважила, що Сполучені Штати своєю чергою пообіцяли працювати над припиненням надходження потужної зброї до Мексики зі США.