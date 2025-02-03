Трамп заявив, що американці можуть відчути "біль" через введені тарифи проти Канади, Мексики й Китаю

Про це пише Reuters.

"Я не очікую нічого драматичного. Вони винні нам багато грошей, і я впевнений, що вони заплатять", - сказав Трамп журналістам.

За його словами, введення мит може завдати "короткострокового" болю громадянам США. Також президент додав: запровадження тарифів на європейські товари "безумовно відбудуться".

"Вони не забирають наші машини, вони не забирають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони не беруть майже нічого, а ми беремо в них усе", - заявив Трамп.

Reuters зазначає, що лідери Європейського Союзу обговорять тарифи Сполучених Штатів у понеділок, 3 лютого. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловлювався, що блок за необхідності може відповісти своїми тарифами проти США, однак наголосив, що краще досягти угоди про торгівлю між сторонами.