Трамп заявив, що американці можуть відчути "біль" через введені тарифи проти Канади, Мексики й Китаю
Президент США Дональд Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС
Про це пише Reuters.
"Я не очікую нічого драматичного. Вони винні нам багато грошей, і я впевнений, що вони заплатять", - сказав Трамп журналістам.
За його словами, введення мит може завдати "короткострокового" болю громадянам США. Також президент додав: запровадження тарифів на європейські товари "безумовно відбудуться".
"Вони не забирають наші машини, вони не забирають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони не беруть майже нічого, а ми беремо в них усе", - заявив Трамп.
Reuters зазначає, що лідери Європейського Союзу обговорять тарифи Сполучених Штатів у понеділок, 3 лютого. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловлювався, що блок за необхідності може відповісти своїми тарифами проти США, однак наголосив, що краще досягти угоди про торгівлю між сторонами.
- Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.
- Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
- 3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.
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