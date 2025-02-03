"Зрадів би лише Китай": Каллас про ймовірну "торгову війну" між США та ЄС

Про це вона заявила перед неформальним самітом лідерів ЄС для ЗМІ, передає "Європейська правда".

Каллас наголосила, що Європейський Союз готується до потенційного запровадження високих мит США на товари з Європи.

"У торгових війнах немає переможців. Якби США і ЄС почали торгову війну, то єдиний, хто зрадів би цьому, – це Китай. Ми дуже взаємопов’язані. Нам необхідна Америка, а Америці – Європа", - додала вона.

Читайте також: Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, Трамп це почав: економіст Пендзин щодо запровадження США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю