"Зрадів би лише Китай": Каллас про ймовірну "торгову війну" між США та ЄС
Очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас вважає, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай
Про це вона заявила перед неформальним самітом лідерів ЄС для ЗМІ, передає "Європейська правда".
Каллас наголосила, що Європейський Союз готується до потенційного запровадження високих мит США на товари з Європи.
"У торгових війнах немає переможців. Якби США і ЄС почали торгову війну, то єдиний, хто зрадів би цьому, – це Китай. Ми дуже взаємопов’язані. Нам необхідна Америка, а Америці – Європа", - додала вона.
Читайте також: Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, Трамп це почав: економіст Пендзин щодо запровадження США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю
- Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.
- Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.66
- Актуальне
- Важливе