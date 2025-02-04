Трюдо заявив, що США відкладуть запровадження мита на канадські товари на місяць

Про це Трюдо написав у соцмережі Х.

Прем'єр Канади розповів, що країна реалізуватиме план щодо зміцнення кордону на суму 1,3 мільярда доларів. Серед способів захисту, які впроваджуватимуть, будуть нові вертольоти, технології та персонал.

"Посилення координації з нашими американськими партнерами, а також збільшення ресурсів для зупинки потоку фентанілу. Майже 10 000 військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть над захистом кордону", - йдеться у повідомленні.

Він розповів, що серед іншого, Канада бере на себе нові зобов'язання щодо призначення "фентанілового царя": картелі внесуть до списку терористів, за кордоном вестиметься цілодобове спостереження.

"Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності та фентанілу, і ми виділимо на це 200 мільйонів доларів. Запропоновані тарифи будуть призупинені щонайменше на 30 днів, поки ми будемо працювати разом", - додав Трюдо.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

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Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків.