Відповідь на дії Трампа: Канада оголосила про запровадження 25% мита на товари зі США
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа
Про це пише Reuters.
Зазначається, що мита на продукцію на 30 млрд канадських доларів набудуть чинності вже у вівторок, 4 лютого, одночасно з американськими тарифами. Ще 125 млрд - підпадуть під нові мита через 21 день.
Трюдо попередив, що наступні тижні будуть складними для канадців, але наголосив, що американці також постраждають від рішень Трампа.
"Вони підвищать ваші витрати – від цін на продукти в супермаркетах до вартості пального на заправках. Вони ускладнять доступ до життєво необхідних товарів за доступними цінами", – звернувся Трюдо до американців.
Так, до списку канадських санкцій потрапили: американське пиво, вино та бурбон; фрукти та фруктові соки, включаючи апельсиновий сік із Флориди – рідного штату Трампа; одяг, спортивне спорядження та побутова техніка.
Канада також розглядає можливість запровадження немитних заходів, зокрема, у сфері критично важливих мінералів, енергетичних закупівель та інших економічних партнерств.
Прем'єр Канади закликав громадян купувати місцеві товари та подорожувати по країні, а не витрачати гроші в США.
"Ми не просили цього конфлікту, але й не відступимо", – підкреслив він.
- Нагадаємо, з 1 лютого США запровадили мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе