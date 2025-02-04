Китай запроваджує мита у відповідь на дії США

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, Китай у відповідь на дії американського президента Дональда Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.

Як пише Reuters, окремо міністерство торгівлі Китаю та митна адміністрація заявили, що країна запроваджує експортний контроль над вольфрамом, телуром, рутенієм, молібденом і товарами, пов'язаними з рутенієм, з метою "захисту інтересів національної безпеки".

Крім цього, Китай ініціює розслідування щодо компанії Google через імовірне порушення антимонопольного законодавства.

"Дії США серйозно підривають засновану на правилах багатосторонню торгівельну систему, підривають основи економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм і Сполученими Штатами, а також порушують стабільність глобальних промислових і ланцюжків поставок", - заявили у міністерстві торгівлі Китаю.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

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Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.