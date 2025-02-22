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США попросили Україну відкликати свій проєкт щорічної резолюції ООН, що засуджує агресію РФ, – WP

Юлія Лаврук
22 лютого, 2025 субота
17:28
Війна з Росією Генасамблея ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Україну відкликати свій проєкт резолюції Генасамблеї ООН, який засуджує російську агресію, та замінити її "пом'якшеною заявою"

Зміст

Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

За інформацією одного з джерел, спершу Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і "зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її слабшою". Згодом у США запропонували свій проєкт резолюції і закликали Київ відкликати свій варіант, який вже був узгоджений з іншими країнами-партнерами.

Один зі співрозмовників WP розповів, що пропозиція "шокувала" українців, і президент Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ не відкликати чинну резолюцію.

"Їхня пропозиція дуже коротка і містить абсолютно нові формулювання. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, ніж на заклик до миру", – сказав один з українських чиновників.

Він зауважив, що "шокує те, що вони чинять тиск на Україну, а не на росіян".

Зазначимо, що державний секретар США Марко Рубіо у п'ятницю, 21 лютого оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що Вашингтон "запропонував просту, історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй" та закликав країни-учасників підтримати її.

"Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити й що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов'язання покласти край війні", – йдеться в заяві.

  • FT 20 лютого писало, що США виступили проти згадки Росії як агресора у заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення в Україну.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ООН
Дональд Трамп
США
Світ про Україну
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