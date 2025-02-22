США попросили Україну відкликати свій проєкт щорічної резолюції ООН, що засуджує агресію РФ, – WP

Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

За інформацією одного з джерел, спершу Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і "зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її слабшою". Згодом у США запропонували свій проєкт резолюції і закликали Київ відкликати свій варіант, який вже був узгоджений з іншими країнами-партнерами.

Один зі співрозмовників WP розповів, що пропозиція "шокувала" українців, і президент Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ не відкликати чинну резолюцію.

"Їхня пропозиція дуже коротка і містить абсолютно нові формулювання. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, ніж на заклик до миру", – сказав один з українських чиновників.

Він зауважив, що "шокує те, що вони чинять тиск на Україну, а не на росіян".

Зазначимо, що державний секретар США Марко Рубіо у п'ятницю, 21 лютого оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що Вашингтон "запропонував просту, історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй" та закликав країни-учасників підтримати її.

"Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити й що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов'язання покласти край війні", – йдеться в заяві.