США попросили Україну відкликати свій проєкт щорічної резолюції ООН, що засуджує агресію РФ, – WP
Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Україну відкликати свій проєкт резолюції Генасамблеї ООН, який засуджує російську агресію, та замінити її "пом'якшеною заявою"
Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела.
За інформацією одного з джерел, спершу Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і "зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її слабшою". Згодом у США запропонували свій проєкт резолюції і закликали Київ відкликати свій варіант, який вже був узгоджений з іншими країнами-партнерами.
Один зі співрозмовників WP розповів, що пропозиція "шокувала" українців, і президент Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ не відкликати чинну резолюцію.
"Їхня пропозиція дуже коротка і містить абсолютно нові формулювання. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, ніж на заклик до миру", – сказав один з українських чиновників.
Він зауважив, що "шокує те, що вони чинять тиск на Україну, а не на росіян".
Зазначимо, що державний секретар США Марко Рубіо у п'ятницю, 21 лютого оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що Вашингтон "запропонував просту, історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй" та закликав країни-учасників підтримати її.
"Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити й що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов'язання покласти край війні", – йдеться в заяві.
- FT 20 лютого писало, що США виступили проти згадки Росії як агресора у заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення в Україну.
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