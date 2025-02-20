США не хочуть називати Росію агресором у заяві G7 до третіх роковин повномасштабної війни в Україні, — FT

Про це FT повідомили п'ять західних офіційних осіб, знайомих з ситуацією.

Також поки не узгоджена участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок, 24 лютого.

"Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад у G7", - інформує видання.

Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовувалися лідерами G7 з 2022 року для опису конфлікту, повідомили журналістам західні офіційні особи.

Натомість адміністрація Трампа пропонує використовувати термін "український конфлікт", повідомили FT двоє посадовців, знайомих із ситуацією.

Видання зазначає, що подібні формулювання простежуються в останніх заявах Державного департаменту США, зокрема у звіті про зустріч держсекретаря Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Так, у документі двічі згадується "конфлікт в Україні".

Провідні економіки світу традиційно оприлюднюють заяву на підтримку України 24 лютого — у день, коли три роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення.

"Ми наполягаємо на тому, що між Росією та Україною має бути чітке розмежування. Вони не є однаковими. Американці блокують таке формулювання, але ми продовжуємо працювати над цим і сподіваємося досягнути угоди", — сказав один із західних посадовців у коментарі Financial Times.