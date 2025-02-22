Пригоди Усика в Саудівській Аравії та тріумф Магучіх: головні новини українського спорту за тиждень

Баскетболіста збірної України Конєва затримав ТЦК під час виїзду на матч до Латвії

Минулого тижня гравця збірної України з баскетболу Володимира Конєва зняли з потяга, яким він їхав у Латвію на матч національної команди. У результаті спортсмена доставили до луцького ТЦК.

"Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв'язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК "Дніпро" - Володимир Конєв і Даниїл Сипало - маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда і доправили до ТЦК у Луцьку для з'ясування обставин", – заявив після цього президент клубу "Дніпро" Валерій Кондратьєв.

У відповідь Кондратьєв звернувся до міністра молоді та спорту, голови НОК, генерального секретаря та президента ФБУ з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь України на міжнародній арені.

У Волинському обласному ТЦК та СП відзвітували, що Конєва затримали через те, що він перебував у розшуку як порушник військового обліку. Він нібито не з’явився за викликом до Центру у строки, зазначені в повістці, яка була надіслана 01.11.2024 р.

У підсумку Володимир Конєв зумів приєднатись до збірної України. Федерація баскетболу наголосила, що Конєв "привів у відповідність свої військово-облікові дані у ТЦК та СП, після чого він зміг перетнути державний кордон відповідно до чинного законодавства".

Збірна України вперше з 2009 року не зіграє на Євробаскеті

У п'ятницю, 21 лютого, збірна України з баскетболу програла Словенії - 71:84. Для нашої команди це п'ята поразка у п'яти матчах у відборі на Євробаскет-2025.

Наші баскетболісти втратили теоретичні шанси піднятися з останнього місця і вже гарантовано не зіграють на Євробаскеті-2025.

Востаннє Україна не брала участь в фінальній стадії чемпіонату Європи у 2009 році.

Збірна України з баскетболу, фото: ФБУ

У Саудівській Аравії зірвався бій, в якому мав визначитися суперник Усика

Британський важковаговик Даніель Дюбуа 22 лютого не захищатиме титул IBF у поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера. Дюбуа був змушений відмовитися від бою через вірусне захворювання.

Замість британця в Ер-Ріяді проти колишнього володаря титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) з Нової Зеландії відбоксує Мартін Баколе з ДР Конго. Вони посперечаються за статус обов'язкового претендента на пояс WBO.

Переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером мав зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком. Українець володіє іншими трьома титулами у хевівейті - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO.

Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер (праворуч), фото: Getty Images

Олександр Усик до слова вже перебуває у Саудівській Аравії, де відбудеться бій Баколе та Паркера. Перед поєдинком в українця запитали, кого він бачить фаворитом.

"Прогноз на цей бій? Не знаю, проте хочу провести наступний бій проти Дюбуа", - сказав Усик.

Усик відвідав матч Роналду в Саудівській Аравії

Український боксер також скористався можливістю та відвідав матч місцевого ФК "Аль-Наср" проти "Аль-Іттіфака".

У перерві поєдинку Усик вийшов на футбольне поле, щоб привітатися з публікою. Проте підтримка українця не допомогла команді Кріштіану Роналду здобути перемогу. "Аль-Наср" поступився з рахунком 2:3.

Олександр Усик. Фото: Getty Images

Магучіх з найкращим результатом сезону у світі тріумфувала на турнірі в Словаччині

У вівторок, 18 лютого, у Словаччині пройшов міжнародний турнір з легкої атлетики, де перемогу в змаганнях зі стрибків у висоту здобула Ярослава Магучіх.

Українка двічі не взяла висоту 1,93 м, після чого перенесла свою спробу на 1,96 м. У результаті українська легкоатлетка здобула перемогу з результатом 2,01 - рекордом сезону у світі.

Магучіх також намагалася підкорити висоту 2,04 м, проте їй цього не вдалося.

Найближча суперниця Елеанор Паттерсон (Австралія) показала результат 1,99 м.

Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images

Джима показала найкращий результат України на ЧС з біатлону

Цього тижня українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала п'ятою в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу у швейцарському Ленцергайде.

Джима на дистанції 15 км не заробила жодної штрафної хвилини та відстала від переможниці - Жулії Сімон з Франції - на 1 хв 23,8 сек. Срібло здобула Елла Халварссон зі Швеції, бронзу - француженка Лу Жанмонно.

Результат Джими для збірної України найкращий на цьогорічному чемпіонаті світу у Швейцарії.

Юлія Джима. Фото: Getty Images