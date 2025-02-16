Баскетболіста збірної України Конєва затримав ТЦК під час виїзду на матч до Латвії

Про це повідомив президент клубу "Дніпро" Валерій Кондратьєв.

"Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв'язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК "Дніпро" - Володимир Конєв і Даниїл Сипало - маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда і доправили до ТЦК у Луцьку для з'ясування обставин", – йдеться у дописі.

Кондратьєв звернувся до міністра молоді та спорту, голови НОК, генерального секретаря та президента ФБУ з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь України на міжнародній арені.

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35-річний Конєв є лідером "Дніпра" та одним із провідних гравців збірної України.

У лютому збірна України з баскетболу проведе вирішальні поєдинки у відборі до Євробаскету-2025. 21 лютого наша команда зіграє проти Словенії, 24 лютого – проти Португалії.