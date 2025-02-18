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Головна Спорт Біатлон: Джима фінішувала у топ-5 індивідуальної гонки на ЧС

Біатлон: Джима фінішувала у топ-5 індивідуальної гонки на ЧС

Дмитро Марценишин
18 лютого, 2025 вiвторок
18:02
Спорт Юлія Джима

Українська біатлоністка Юлія Джима стала п'ятою в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в швейцарському Ленцергайде

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Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів

Українка на дистанції 15 км не заробила жодної штрафної хвилини та відстала від переможниці - Жулії Сімон з Франції - на 1 хв 23,8 сек. Срібло здобула Елла Халварссон зі Швеції, бронзу - француженка Лу Жанмонно. 

Результат Джими став для збірної України найкращим на чемпіонаті світу в Швейцарії. 

ЧС-2025 з біатлону

Ленцергайде, Швейцарія

18 лютого

Жінки, Індивідуальна гонка, 15 км

1. Жулія Сімон (Франція) - 41.27,7 (1 штрафна хвилина)

2. Елла Халварссон (Швеція) - відставання 37,8 (0)

3. Лу Жанмонно (Франція) - 39,2 (1)

5. Юлія Джима (Україна) - 1.23,8 (0)

11. Христина Дмитренко  (Україна)  - 2.11,7 (0)

44.  Анастасія Меркушина  (Україна) - 5.08,2 (2)

61.  Олена Городна  (Україна) - 6.33,1 (3)

 

Теги:
Новини
біатлон
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