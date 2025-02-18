Біатлон: Джима фінішувала у топ-5 індивідуальної гонки на ЧС
Українська біатлоністка Юлія Джима стала п'ятою в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в швейцарському Ленцергайде
Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів.
Українка на дистанції 15 км не заробила жодної штрафної хвилини та відстала від переможниці - Жулії Сімон з Франції - на 1 хв 23,8 сек. Срібло здобула Елла Халварссон зі Швеції, бронзу - француженка Лу Жанмонно.
Результат Джими став для збірної України найкращим на чемпіонаті світу в Швейцарії.
ЧС-2025 з біатлону
Ленцергайде, Швейцарія
18 лютого
Жінки, Індивідуальна гонка, 15 км
1. Жулія Сімон (Франція) - 41.27,7 (1 штрафна хвилина)
2. Елла Халварссон (Швеція) - відставання 37,8 (0)
3. Лу Жанмонно (Франція) - 39,2 (1)
5. Юлія Джима (Україна) - 1.23,8 (0)
11. Христина Дмитренко (Україна) - 2.11,7 (0)
44. Анастасія Меркушина (Україна) - 5.08,2 (2)
61. Олена Городна (Україна) - 6.33,1 (3)
- 20 грудня Юлія Джима фінішувала четвертою в спринті на етапі Кубка світу в Ансі.
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