Біатлон: Джима фінішувала у топ-5 індивідуальної гонки на ЧС

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів.

Українка на дистанції 15 км не заробила жодної штрафної хвилини та відстала від переможниці - Жулії Сімон з Франції - на 1 хв 23,8 сек. Срібло здобула Елла Халварссон зі Швеції, бронзу - француженка Лу Жанмонно.

Результат Джими став для збірної України найкращим на чемпіонаті світу в Швейцарії.

ЧС-2025 з біатлону

Ленцергайде, Швейцарія

18 лютого

Жінки, Індивідуальна гонка, 15 км

1. Жулія Сімон (Франція) - 41.27,7 (1 штрафна хвилина)

2. Елла Халварссон (Швеція) - відставання 37,8 (0)

3. Лу Жанмонно (Франція) - 39,2 (1)

5. Юлія Джима (Україна) - 1.23,8 (0)

11. Христина Дмитренко (Україна) - 2.11,7 (0)

44. Анастасія Меркушина (Україна) - 5.08,2 (2)

61. Олена Городна (Україна) - 6.33,1 (3)