Джима показала найкращий з 2021 року результат на КС з біатлону

Про це повідомляє "Суспільне".

Перемогу у жіночому спринті здобула француженка Жюстін Брезаз-Буше. Дистанцію 7.5 км вона пройшла за 21 хвилину та 19,2 секунди.

Україну у гонці представили Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос і Лілія Стеблина.

Найкращий фініш серед українок показала Джима, яка завершила гонку 4-ю. Для спортсменки це найкращий результат з 2021 року.

Кубок світу

Спринт. Жінки

20 грудня

1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) – (0+1) — 21.19,2

2. Франциска Пройс (Німеччина) — 1,4 (0+0)

3. Анамарія Лампич (Словенія) — 13,7 (0+2)

4. Юлія Джима (Україна) — 19,1 (0+0)

5. Селіна Гротіан (Німеччина) — 20,1 (0+1)

...

21. Христина Дмитренко (Україна) — 1.06,7 (0+1)

48. Олександра Меркушина (Україна) — 1.55,5 (0+0)

61. Анна Кривонос (Україна) — 2.33,4(1+1)

77. Лілія Стеблина (Україна) — 3.18,4 (0+3)