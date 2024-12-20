Джима показала найкращий з 2021 року результат на КС з біатлону
У пʼятницю, 20 грудня, відбувся жіночий спринт на третьому етапі Кубка світу в Ансі
Про це повідомляє "Суспільне".
Перемогу у жіночому спринті здобула француженка Жюстін Брезаз-Буше. Дистанцію 7.5 км вона пройшла за 21 хвилину та 19,2 секунди.
Україну у гонці представили Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос і Лілія Стеблина.
Найкращий фініш серед українок показала Джима, яка завершила гонку 4-ю. Для спортсменки це найкращий результат з 2021 року.
Кубок світу
Спринт. Жінки
20 грудня
1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) – (0+1) — 21.19,2
2. Франциска Пройс (Німеччина) — 1,4 (0+0)
3. Анамарія Лампич (Словенія) — 13,7 (0+2)
4. Юлія Джима (Україна) — 19,1 (0+0)
5. Селіна Гротіан (Німеччина) — 20,1 (0+1)
...
21. Христина Дмитренко (Україна) — 1.06,7 (0+1)
48. Олександра Меркушина (Україна) — 1.55,5 (0+0)
61. Анна Кривонос (Україна) — 2.33,4(1+1)
77. Лілія Стеблина (Україна) — 3.18,4 (0+3)
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