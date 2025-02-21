У Саудівській Аравії зірвався бій, в якому мав визначитися суперник Усика

Про це повідомляє The Ring.

Дюбуа був змушений відмовитися від захисту титулу чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) проти Паркера через вірусне захворювання.

Замість Британця 22 лютого в Ер-Ріяді проти колишнього володаря титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) з Нової Зеландії відбоксує Мартін Баколе з ДР Конго.

Переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером мав зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком. Українець володіє іншими трьома титулами у хевівейті - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO.

Бої Усика проти Ф'юрі

18 травня 2024 року Олександр Усик переміг іншого британця - Тайсона Ф'юрі - та став першим володарем одразу чотирьох титулів - за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF у надважкій вазі. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.

В першому бою Усик у дев'ятому раунді відправив Ф'юрі в нокдаун та здобув перемогу за очками. Судді віддали йому перевагу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 114:113.

У другому поєдинку між боксерами 21 грудня 2024 року абсолютний титул на кону не стояв. У червні Олександр Усик відмовився від поясу IBF, після чого його віддали Даніелю Дюбуа з Великої Британії, якого українець нокаутував у серпні 2023 року. Усик у грудні 2024 року в реванші переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112.