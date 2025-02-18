Магучіх з найкращим результатом сезону у світі тріумфувала на турнірі в Словаччині

Про це повідомляє "Трибуна".

Ярослава Магучіх двічі не взяла висоту 1,93 м, після чого перенесла свою спробу на 1,96 м. У результаті українська легкоатлетка здобула перемогу з результатом 2,01 - рекордом сезону у світі.

Магучіх також намагалася підкорити висоту 2,04 м, проте їй цього не вдалося.

Banskobystrická latka

Стрибки у висоту. Жінки

Словаччина. 18 лютого

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,01 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,99 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,96 м

4. Ліліана Баторі (Угорщина) — 1,93 м

5. Морган Лейк (Велика Британія) — 1,93 м