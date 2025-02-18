Магучіх з найкращим результатом сезону у світі тріумфувала на турнірі в Словаччині
У вівторок, 18 лютого, у Словаччині пройшов міжнародний турнір з легкої атлетики, де перемогу в змаганнях зі стрибків у висоту здобула Ярослава Магучіх
Про це повідомляє "Трибуна".
Ярослава Магучіх двічі не взяла висоту 1,93 м, після чого перенесла свою спробу на 1,96 м. У результаті українська легкоатлетка здобула перемогу з результатом 2,01 - рекордом сезону у світі.
Магучіх також намагалася підкорити висоту 2,04 м, проте їй цього не вдалося.
Banskobystrická latka
Стрибки у висоту. Жінки
Словаччина. 18 лютого
1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,01 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,99 м
3. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,96 м
4. Ліліана Баторі (Угорщина) — 1,93 м
5. Морган Лейк (Велика Британія) — 1,93 м
- 7 лютого українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вдало розпочала змагальний сезон і перемогла на турнірі Udin Jump.
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