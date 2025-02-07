Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році

Про це повідомляє "Трибуна".

На турнірі Udin Jump в італійському Удіне Ярослава Магучіх з результатом 1,94 м здобула золоту медаль. Вона з першої спроби взяла цю висоту. Планка у 1,98 м не підкорилась українці з трьох спроб.

Для Магучіх це перший турнір у 2025 році. На турнірі в Удіне вона змагалась вперше з 2021 року. Тоді вона здобула золото, взявши висоту у 2 метри.

Udin Jump

Стрибки у висоту. Жінки

6 лютого

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,94 м

2. Ліліана Баторі (Угорщина) – 1,91 м

3. Ідеа П’єроні (Італія) – 1,88 м