Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році
У пʼятницю, 7 лютого, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вдало розпочала змагальний сезон
Про це повідомляє "Трибуна".
На турнірі Udin Jump в італійському Удіне Ярослава Магучіх з результатом 1,94 м здобула золоту медаль. Вона з першої спроби взяла цю висоту. Планка у 1,98 м не підкорилась українці з трьох спроб.
Для Магучіх це перший турнір у 2025 році. На турнірі в Удіне вона змагалась вперше з 2021 року. Тоді вона здобула золото, взявши висоту у 2 метри.
Udin Jump
Стрибки у висоту. Жінки
6 лютого
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,94 м
2. Ліліана Баторі (Угорщина) – 1,91 м
3. Ідеа П’єроні (Італія) – 1,88 м
- У 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.
- У результаті Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році. Українка стала найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах премії від World Athletics.
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