Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала свою нагороду на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп'є.

У сезоні-2024 Магучіх встановила новий світовий рекорд дисципліни — 2.10 метра, й додала до нього дебютне "золото" Олімпійських ігор, звання чемпіонки Європи та третій поспіль титул Діамантової ліги. Завдяки таким результатам українку і визнали найкращою легкоатлеткою Європи.

Магучіх випередила бігунок Кіллі Годжкінсон та Фемке Бол, якій поступалася премією у двох попередніх сезонах поспіль.

"Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України", — відреагувала Ярослава Магучіх.