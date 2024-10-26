Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі
У суботу, 26 жовтня, українку Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала свою нагороду на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп'є.
У сезоні-2024 Магучіх встановила новий світовий рекорд дисципліни — 2.10 метра, й додала до нього дебютне "золото" Олімпійських ігор, звання чемпіонки Європи та третій поспіль титул Діамантової ліги. Завдяки таким результатам українку і визнали найкращою легкоатлеткою Європи.
Магучіх випередила бігунок Кіллі Годжкінсон та Фемке Бол, якій поступалася премією у двох попередніх сезонах поспіль.
"Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України", — відреагувала Ярослава Магучіх.
- Лише вдруге в історії українці отримують подібну відзнаку. У 2013 році у чоловічій номінації тріумфував стрибун у висоту Богдан Бондаренко.
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