Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році
Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах премії від World Athletics
Про це повідомляється на сторінці World Athletics у соцмережі X.
У боротьбі за приз найкращої легкоатлетки світу у 2024 році у небігових дисциплінах Магучіх випередила олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам з Бельгії.
Зазначимо, що Ярослава була номінована на премію World Athletics третій рік поспіль, але здобула цю нагороду вперше.
Також нагадаємо, що у 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.
- У суботу, 26 жовтня, українку Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році
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