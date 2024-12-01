Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році

Про це повідомляється на сторінці World Athletics у соцмережі X.

У боротьбі за приз найкращої легкоатлетки світу у 2024 році у небігових дисциплінах Магучіх випередила олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам з Бельгії.

Зазначимо, що Ярослава була номінована на премію World Athletics третій рік поспіль, але здобула цю нагороду вперше.

Female Field Athlete of the Year Winner ????



????????'s Yaroslava Mahuchikh is your Female Field Athlete of the Year ????#AthleticsAwards pic.twitter.com/8B3AbZOvo0 — World Athletics (@WorldAthletics) December 1, 2024

Також нагадаємо, що у 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.