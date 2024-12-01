Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році

Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році

Катерина Ганжа
1 грудня, 2024 неділя
19:35
Спорт Ярослава Магучіх

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах премії від World Athletics

Зміст

Про це повідомляється на сторінці World Athletics у соцмережі X. 

У боротьбі за приз найкращої легкоатлетки світу у 2024 році у небігових дисциплінах Магучіх випередила олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам з Бельгії.

Зазначимо, що Ярослава була номінована на премію World Athletics третій рік поспіль, але здобула цю нагороду вперше.

 

Також нагадаємо, що у 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.

  • У суботу, 26 жовтня, українку Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році
Теги:
Новини
Україна
Ярослава Магучіх
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
30 листопада, 2024 субота
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
путін
Автор Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 грудня
19:49
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок російської атаки по пасажирському автобусу у Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко
19:37
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Динамо" не змогло перемогти "Колос". Результати та розклад усіх матчів 15-го туру УПЛ
19:13
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 грудня
19:06
НАТО
Зеленський пояснив, чому не може сам просити ЄС та НАТО про введення військ до України
19:00
Інтерв’ю
НАТО, Трамп
В Європі пів століття мріяли про свою армію, а тепер мають українську, - Піонтковський
18:45
Оновлено
Грузія, Тбілісі, мітінг
Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли в Нідерландах, Італії, Болгарії, Литві, США одночасно подали у відставку
18:04
OPINION
Волинська трагедія: зводити рахунки з минулим безглуздо
18:03
Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Україну не буде зміцнено, за 3-5 років Путін прийде знову й зруйнує нас повністю
17:54
Україна - Євросоюз
Із 2025 року ЄС щомісяця надаватиме Україні €1,5 млрд від заморожених російських активів, - президент Євроради Кошта
17:41
Аналітика
Кіпр
Розділені, але не роз'єднані: чому Кіпр та Україна заговорили про вступ у НАТО без всіх своїх територій. Пояснюємо
17:26
Ексклюзив
Атомна енергетика
"Після кожного удару енергетична безпека України знижується": експерт з атомної енергетики Литвинський
17:19
"Нам однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти", - заступник міністра освіти і науки Винницький
17:16
Ексклюзив
економіка
Головне, не стати сировинним придатком, - економіст Непран про можливість обміну українських копалин на безпеку з боку США
17:00
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Ми можемо за допомогою гарного слова і "кольта" розв'язати проблему пізніше: політик Рибачук про повернення Україні окупованих територій
16:54
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 111 боєзіткнень: окупанти зосереджують сили на кількох напрямках, - Генштаб
16:32
війна з РФ
Росіяни накопичують сили для масштабного наступу на Запорізькому напрямку, але ми готові, - комбриг з Нацгвардії Хільченко
16:31
Окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці (01.12.2024)
Оточують Дворічну на Харківщині: окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці
16:11
Оновлено
1000 гривень
За 5 годин українці оформили понад мільйон заяв на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"
16:03
OPINION
Чому Південна Корея не хоче давати нам снаряди та зброю
15:52
Каш Патель
Трамп поставить на чолі ФБР вірного йому юриста Патела: хто це такий
15:49
НАТО
Зеленський: Україна увійде до НАТО лише повністю, з усіма своїми територіями
15:17
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо росіяни захоплять Курахове, то потім всі свої сили сконцентрують на Покровську, - військовий експерт Лакійчук
15:10
Пресреліз
Тисяча книжок – майбутнім офіцерам: Київський інститут Нацгвардії отримав книжки від ГО "Реформація" та KyivBookFest
14:55
Американські солдати під час військових навчань у Сендстранді
У Норвегії поблизу кордону з РФ створили центр десантних операцій НАТО
14:34
Євродепутатка від Литви Раса Юкнявічене
Євродепутатка від Литви запропонувала план врегулювання кризи у Грузії, її підтримав Дуда: реакція уряду Іванішвілі
14:32
Індія, циклон "Фенгал"
В Індії та на Шрі-Ланці через руйнівний циклон "Фенгал" загинули 19 людей
14:16
вогонь, полум'я, пожежа
У російському Єкатеринбурзі горить підприємство з виробництва полістиролу
14:01
OPINION
Путін і Карибська криза: сталінська імітація
13:51
Володимир Путін
Путін ухвалив бюджет РФ з рекордними військовими витратами
12:56
ЗСУ
Медогляд військовозобов'язаних відокремлять від ВЛК і ТЦК: як це працюватиме
12:49
Сирія
Через успіх протурецьких сил у Сирії Кремль замінив там свого командувача, - ГУР
12:30
У Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом
У Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом
12:09
Китай Тайвань
Китай пригрозив "рішучими контрзаходами" у відповідь на продаж зброї США Тайваню
12:02
OPINION
блог Олександр Красовицький
Сакартвело, гаумарджос!
11:16
ракета
За тиждень росіяни запустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, - Зеленський
10:51
Ексклюзив
мобілізація в Україні
"Бусифікації" вдалося б уникнути, якби громадяни дотримувалися закону, - офіцер групи комунікацій 125-ї ОБр ТрО Дуткевич
10:39
Антоніу Кошта, Кая Каллас і Марта Кос у Києві
До України вперше після призначення прибули президент Євроради та очільниця дипломатії ЄС
10:23
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну дронами: у Києві уламки пошкодили будинок, на Київщині сталася пожежа
10:00
OPINION
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні та є катастрофою для Росії
09:52
ппо
Нічна атака РФ 1 грудня: сили ППО знищили 32 ворожих БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV