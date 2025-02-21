Збірна України вперше з 2009 року не зіграє на Євробаскеті

Про це повідомляє "Трибуна".

У пʼятницю, 21 лютого, збірна України з баскетболу програла Словенії - 71:84. Для нашої команди це пʼята поразка у пʼяти матчах у відборі на Євробаскет-2025.

Наші баскетболісти втратили теоретичні шанси піднятися з останнього місця і вже гарантовано не зіграють на Євробаскеті-2025.

Востаннє Україна не брала участь в фінальній стадії чемпіонату Європи у 2009 році.