Збірна України вперше з 2009 року не зіграє на Євробаскеті
Сьогодні, 21 лютого, збірна України втратила шанси відібратись на Євробаскет-2025
Про це повідомляє "Трибуна".
У пʼятницю, 21 лютого, збірна України з баскетболу програла Словенії - 71:84. Для нашої команди це пʼята поразка у пʼяти матчах у відборі на Євробаскет-2025.
Наші баскетболісти втратили теоретичні шанси піднятися з останнього місця і вже гарантовано не зіграють на Євробаскеті-2025.
Востаннє Україна не брала участь в фінальній стадії чемпіонату Європи у 2009 році.
- Нещодавно стався інцидент, коли баскетболіста збірної України Конєва затримав ТЦК під час виїзду на матч до Латвії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе