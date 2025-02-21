Усик відвідав матч Роналду в Саудівській Аравії
У пʼятницю, 21 лютого, український боксер Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії, де відвідав матч місцевого ФК "Аль-Наср"
Кадри з матчу в Instagram поширила пресслужба "Аль-Наср".
Олександр Усик прибув до Ер-Ріяду на вечір боксу, який пройде 22 лютого. Український боксер також скористався можливістю та відвідав матч місцевого ФК "Аль-Наср" проти "Аль-Іттіфака".
У перерві поєдинку Усик вийшов на футбольне поле, щоб привітатись з публікою. Проте підтримка українця не допомогла команді Кріштіану Роналду здобути перемогу. "Аль-Наср" поступився з рахунком 2:3.
- Британський важковаговик Даніель Дюбуа 22 лютого не захищатиме титул IBF у поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера через хворобу.
- Переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером мав зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком. Українець володіє іншими трьома титулами у хевівейті - WBC, WBA та WBO.
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