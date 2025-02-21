Усик відвідав матч Роналду в Саудівській Аравії

Кадри з матчу в Instagram поширила пресслужба "Аль-Наср".

Олександр Усик прибув до Ер-Ріяду на вечір боксу, який пройде 22 лютого. Український боксер також скористався можливістю та відвідав матч місцевого ФК "Аль-Наср" проти "Аль-Іттіфака".

У перерві поєдинку Усик вийшов на футбольне поле, щоб привітатись з публікою. Проте підтримка українця не допомогла команді Кріштіану Роналду здобути перемогу. "Аль-Наср" поступився з рахунком 2:3.