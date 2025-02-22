В Одесі затримали чоловіка, який розпилив сльозогінний газ і здійснив кілька пострілів у представника ТЦК
У суботу, 22 лютого, в Одесі затримали чоловіка, який розпилив сльозогінний газ в обличчя представника ТЦК та здійснив декілька пострілів у його бік
Про це повідомила поліція Одеської області.
Інцидент стався 22 лютого на вулиці Італійський бульвар. Правоохоронці попередньо встановили, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.
"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", – йдеться в повідомленні.
Потерпілого військовослужбовця доправили до медичного закладу. Підозрюваного затримали та передали слідчим СБУ.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 12 лютого у Харкові на території ТЦК та СП чоловік напав на військовослужбовця ЗСУ: використав газовий балончик та завдав йому ножове поранення.
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