В Одесі затримали чоловіка, який розпилив сльозогінний газ і здійснив кілька пострілів у представника ТЦК

Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався 22 лютого на вулиці Італійський бульвар. Правоохоронці попередньо встановили, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", – йдеться в повідомленні.

Потерпілого військовослужбовця доправили до медичного закладу. Підозрюваного затримали та передали слідчим СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.