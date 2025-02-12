У Харкові на території ТЦК напали з ножем на військового

Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

Зазначається, що під час нападу злочинець використав газовий балончик та завдав військовослужбовцю ножового поранення. Нападника затримали співробітники Національної поліції.

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"Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству", - йдеться у дописі.

У повідомленні наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином.

Відповідно до вимог статті 114-1. перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.