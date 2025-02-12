У Харкові на території ТЦК напали з ножем на військового
12 лютого у Харкові на території ТЦК та СП чоловік напав на військовослужбовця ЗСУ: використав газовий балончик та завдав йому ножове поранення
Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.
Зазначається, що під час нападу злочинець використав газовий балончик та завдав військовослужбовцю ножового поранення. Нападника затримали співробітники Національної поліції.
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"Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає. Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству", - йдеться у дописі.
У повідомленні наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином.
Відповідно до вимог статті 114-1. перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
- На Рівненщині чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень.
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