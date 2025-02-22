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Морози триватимуть: синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у неділю

Катерина Ганжа
22 лютого, 2025 субота
12:59
Суспільство зима сонце

У неділю, 23 лютого в Україні утримуватиметься морозна, переважно суха погода. У східних областях може сніжити

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. 

Так, за словами Діденко, 23 лютого в Україні прогнозується -10...-17 градусів, місцями -15...-19 градусів. У денні години температура становитиме -1...-7 градусів.

"У західних областях та у південній частині вночі -7...-12 градусів, вдень на півдні близько нуля. А найтеплішим буде завтра день у західних областях, максимально 0...+5 градусів", - зазначила синоптикиня. 

У зв’язку із антициклоном, переважатиме суха погода, однак через вплив східного циклону, у східних областях України  може сніжити.

Якою буде погода у столиці? 

У Києві 23-го лютого опадів не очікується. Вночі стовпчик термометра показуватиме -12...-14 градусів, вдень мороз послабне до -2...-4 градусів.

"Починаючи із 25 лютого морози поступово слабшатимуть у більшості областей України, а вдень температура повітря підніматиметься до відлиги і невеликих плюсів", - додала Наталка Діденко.

Також, за її словами, у східній частині України морозна погода триватиме, відчутне підвищення температури повітря прийде на початку березня.

  • Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що цими вихідними в більшості областей України переважатиме суха погода. Водночас у східних регіонах у неділю, 23 лютого, прогнозували сніг.
Теги:
Новини
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новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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