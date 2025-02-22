Морози триватимуть: синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у неділю

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Так, за словами Діденко, 23 лютого в Україні прогнозується -10...-17 градусів, місцями -15...-19 градусів. У денні години температура становитиме -1...-7 градусів.

"У західних областях та у південній частині вночі -7...-12 градусів, вдень на півдні близько нуля. А найтеплішим буде завтра день у західних областях, максимально 0...+5 градусів", - зазначила синоптикиня.

У зв’язку із антициклоном, переважатиме суха погода, однак через вплив східного циклону, у східних областях України може сніжити.

Якою буде погода у столиці?

У Києві 23-го лютого опадів не очікується. Вночі стовпчик термометра показуватиме -12...-14 градусів, вдень мороз послабне до -2...-4 градусів.

"Починаючи із 25 лютого морози поступово слабшатимуть у більшості областей України, а вдень температура повітря підніматиметься до відлиги і невеликих плюсів", - додала Наталка Діденко.

Також, за її словами, у східній частині України морозна погода триватиме, відчутне підвищення температури повітря прийде на початку березня.